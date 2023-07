Stefan Kutschke (li.) und Paul Will (re.) sollen bei Dynamo in der neuen Saison vorangehen.

Stefan Kutschke (li.) und Paul Will (re.) sollen bei Dynamo in der neuen Saison vorangehen. Bildrechte: IMAGO/Hentschel

Trainer Markus Anfang hatte seine Mannschaft entscheiden lassen, wer die Nachfolge des zum Ligakonkurrenten SV Sandhausen abgewanderten Tim Knipping antreten soll. Zum Drittligaauftakt am kommenden Wochenende wird Kutschke seine Farben erstmals auf das Feld führen. Die SGD empfängt am Samstag (5. August, 16:15 Uhr, im Audio-Livestream und Ticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld. Ebenfalls gewählt wurde Paul Will als stellvertretender Kapitän. Niklas Hauptmann, Kevin Ehlers und Luca Herrmann komplettieren fortan den fünfköpfigen Mannschaftsrat.



Kutschke war im Sommer 2022 nach Stationen beim 1. FC Nürnberg und FC Ingolstadt nach Elblforenz zurückgekehrt. In der vergangenen Saison erzielte der Angreifer in 36 Drittliga-Einsätzen neun Tore und gab sechs Vorlagen.