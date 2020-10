"Marvin Stefaniak brennt auf die Rückkehr nach Dresden", sagte Dynamo-Sportgeschäftsführer Ralf Becker am Montag in einer Mitteilung. Bevor Stefaniak zur Saison 2017/2018 nach Wolfsburg gewechselt war, hatte er für Dynamo gespielt. Zuletzt war er vom VfL an die SpVgg Greuther Fürth in der zweiten Liga ausgeliehen gewesen. Diese Ausleihe hätte eigentlich bis Ende Juni 2021 dauern sollen.

"Traum geht in Erfüllung"

"Für mich und meine Familie geht mit dem heutigen Tag und der Rückkehr zu meinem Heimatverein ein Traum in Erfüllung", sagte Stefaniak: "Ich habe in den vergangenen Jahren seit meinem Abschied aus Dresden gelernt, was Profi-Fußball auch bedeuten kann. Ich möchte all die Enttäuschungen nun hinter mir lassen, nur noch nach vorne blicken und als Teil der Mannschaft alles dafür geben, dass wir in dieser Saison mit harter Arbeit gemeinsam unsere Ziele erreichen."

Horvath wechselt in die Steiermark