Steffen Meuer schließt sich Drittliga-Absteiger MSV Duisburg an. Der Vertrag des Offensivmanns war bei Erzgebirge Aue im Sommer nach einem Jahr ausgelaufen und wurde nicht verlängert. Bei den Veilchen kam er insgesamt 36 Mal zum Einsatz, spielte aber nur in zehn Partien in der Startelf. Jetzt führt sein Weg in die Regionalliga West. Bei den Veilchen ist Meuer der insgesamt fünfte Abgang.