Wenn Ärzte und Pflegepersonal Tag und Nacht für ihre Patienten im Einsatz sind, wenn Kinder und Jugendliche nicht zur Schule oder zur Kita dürfen, wenn Gastronomen, Einzelhändler, Künstler und viele andere um ihre wirtschaftliche Existenz bangen, dann darf der Fußball insbesondere in der 3. Liga mit der Verwurzelung der Vereine in den Regionen und Städten keine Sonderrolle für sich beanspruchen. Wenn er das tut, verliert er seine so wichtige Verwurzelung und missachtet seine gesellschaftliche Verantwortung.

Die acht Vereine begründen ihr Vorgehen mit der gesellschaftlichen Verwurzelung des Fußballs und dass eine Sonderrolle für die Drittligisten das falsche Zeichen an die Basis, an die Anhänger wäre. So müssten tausende Tests für die 20 Vereine der 3. Liga zur Verfügung gestellt werden, um die Saison zu Ende zu bringen. "Es wäre doch absurd, wenn wir Tests hätten, aber in den Krankenhäusern würden sie fehlen", sagte etwa Jenas Geschäftsführer Chris Förster im "SpiO"-Talk dazu.