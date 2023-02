Der FC Erzgebirge Aue muss ganz tief in die Tasche greifen. Nach den Vorfällen in den Heimspielen gegen die SG Dynamo Dresden (28.08.2022) und gegen den FSV Zwickau (11.09.2022), die jeweils mit 0:1 verloren gingen, haben die "Veilchen" jetzt Post vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) erhalten. Darin wurde dem Drittligisten vermittelt, dass er satte 110.000 Euro an den DFB zu zahlen hat. "Tag 24" berichtete zuerst über das Strafmaß.

Noch deftiger fiel die Strafe vom Duell gegen den Erzrivalen Zwickau aus. Hier kommen 83.000 Euro zusammen. Zur Last werden den Auern mehrere Platzstürme durch die eigenen Fans gelegt. So zum Beispiel nach dem Zwickauer Führungstreffer durch Johan Gomez in der 14. Minute, wobei der FSV-Stürmer provozierend vor dem Auer Fanblock gejubelt hatte. In der Halbzeitpause überstiegen mehrere Auer Anhänger den Zaun zum Innenraum und stürmten in Richtung Gästeblock.