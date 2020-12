Auch der 1. FC Magdeburg hat ein straffes Programm im Januar zu absolvieren. Die beiden ausgefallenen Spiele der Elbestädter gegen den 1. FC Saarbrücken und beim MSV Duisburg werden am 12. und 20. Januar nachgeholt. Das Sachsen-Anhalt-Duell der Magdeburger beim Halleschen FC wird am 23. Januar ab 14.00 Uhr ausgetragen. Der HFC selbst holt das am vergangenen Wochenende ausgefallene Spiel gegen Waldhof Mannheim am 20. Januar nach.