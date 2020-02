Wie der CFC mitteilte, zog sich der offensive Mittelfeldspieler gegen den FC Bayern München II einen Muskelbündelriss im rechten Oberschenkel zu. CFC-Cheftrainer Patrick Glöckner wird in einer Mitteilung des Klubs zitiert: "Der Ausfall von Philipp tut uns weh. Er hat sich in den vergangenen Wochen gut an die erste Elf herangearbeitet und gezeigt, dass er dem Team weiterhelfen kann." Sturm wird den "Himmelblauen" zufolge etwa vier Wochen ausfallen.