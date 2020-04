Am 26. Oktober 2019 sah die Welt beim HFC noch anders aus. Nach einem spektakulären 3:3 gegen den SV Meppen grüßten die Saalestädter von der Tabellenspitze. Keine sechs Monate später blickt man in der Händelstadt jedoch unruhigen Zeiten entgegen.

Die Tatsache, dass man nach einer beispiellosen Negativserie mitten im Abstiegskampf steckt, gerät allerdings eher zur Nebensächlichkeit. Schließlich hat das Corona-Virus den gesamten Sport und damit auch die 3. Liga bis auf weiteres komplett lahmgelegt – der HFC hat seine Mitarbeiter wie so viele Vereine in Kurzarbeit geschickt.

An einen gepflegten Kick auf dem Rasen ist aktuell also nicht zu denken. Und dennoch wollen der Hallesche FC und der SV Meppen ihr Rückrundenspiel "wie geplant" austragen – und zwar virtuell. Wie die Niedersachsen bereits am Dienstagabend (31. März) auf ihren Social-Media-Kanälen mitteilten, werden sich die beiden Teams an der Playstation duellieren. Der SVM schickt dafür Mittelfeld-Youngster Leonard Bredol ins Rennen, der HFC baut auf Abwehrspieler Jannes Vollert.