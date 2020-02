Der SV Meppen war DIE Überraschungsmannschaft der Hinrunde und holte aus den ersten 19 Spielen starke 30 Punkte. Dabei gelangen unerwartete Siege wie das 6:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern Mitte September, das 3:1 beim MSV Duisburg oder das 2:1 in Braunschweig. Danach folgte ein kleines Tief mit nur noch einem Punkt aus drei Spielen, dennoch gehen die Emsländer als Tabellenachter leicht favorisiert in das Match beim 1. FC Magdeburg, der derzeit nur Platz 14 belegt.



Mut machen dürfte dem FCM, als den Magdeburgern beim 3:1 der erste Saisonsieg gelang. Damals lag durch einen Treffer des Ex-Magdeburgers Julius Düker hinten und drehte die Partie noch durch zwei Treffer von Manfred Osei Kwadwo sowie Christian Beck. Der andere frühere FCM-Spieler beim SVM, Steffen Puttkammer, kann am Sonnabend übrigens nicht mitwirken, denn er ist nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt.