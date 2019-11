Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Einspruch von Drittligist Hallescher FC gegen die Wertung der Ligapartie gegen den SC Preußen Münster erneut zurückgewiesen. Wie im Einzelrichterverfahren vor knapp einem Monat entschied das Gericht auch nach mündlicher Verhandlung gegen den HFC. Das teilte der DFB am Montagnachmittag (18. November) mit. Eine Berufung ist binnen einer Woche möglich, das Verfahren würde dann zum DFB-Bundesgericht gehen.

HFC-Sportdirektor Ralf Heskamp. Bildrechte: IMAGO

"Wir müssen das erst einmal sacken lassen und warten darüber hinaus auch die schriftlich Begründung ab. Sobald diese da ist, setzen wir uns zusammen und werden über die nächsten Schritte entscheiden", sagte HFC-Sportdirektor Ralf Heskamp anschließend im Gespräch mit sport-im-osten.de.



Der 54-Jährige ergänzte: Die Sportrichter hätten "schon zugegeben, dass sie unseren Unmut verstehen können, die Situation bedauerlich ist und auch sie ein mulmiges Gefühl haben. Der Schiedsrichter hat in dieser Situation nicht mit aller Sorgfalt entschieden, aber für sie ist die Tatsachenentscheidung nicht anfechtbar – weil in dieser Szene auch von uns elf Spieler auf dem Platz standen. Allerdings wollte unser Spieler Jan Washausen gerade vom Feld und war nicht mehr an der Aktion beteiligt."