Dadurch muss Rost ganz schön puzzeln, will er aus den vielen Einzelteilen eine erfolgreiche Mannschaft formen. Das weiß auch der Trainer selbst: "Man kann nicht davon ausgehen als Zweitligaabsteiger die 3. Liga zu dominieren, das wird nicht funktionieren. Wir müssen vom ersten Spieltag an unsere PS auf den Platz zu bringen und das ist jetzt Arbeit, Arbeit, Arbeit". Besonders der Saisonstart der Veilchen hat es in sich: An den ersten neun Spieltagen warten mit Osnabrück, Mannheim, Wiesbaden, Saarbrücken, Dresden und 1860 München viele Mitfavoriten auf. Spätestens danach wird sich zeigen, wohin es Aue in der 3. Liga zieht – die letzten Testspiele gegen die Regionalligisten Greuther Fürth II (2:2) und ZFC Meuselwitz (3:2) offenbarten noch einige Schwachstellen.