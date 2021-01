Ausgangslage: Der Hallesche FC hat nach 16 Partien 24 Zähler auf dem Konto. In der laufenden Spielzeit legte das Team von Florian Schnorrenberg dabei starke und enttäuschende Auftritte hin. An die 0:4-Niederlage von Saarbrücken und das 1:6-Debakel von München erinnerte der Trainer nach Erfolgen gerne und trat so auf die Euphoriebremse. Auf der anderen Seite halten sich die Saalestädter mit überzeugenden Siegen weiter in der Nähe der Aufstiegsplätze auf. So gewann Halle das letzte Spiel des alten Jahres mit 3:0 bei Türkgücü München. Das Fußballjahr 2021 beginnt für den HFC am Samstag bei Zweitliga-Absteiger Wehen Wiesbaden (live im MDR, Stream und Ticker). Mit einem Auswärtssieg würde Halle in der Tabelle am SVWW vorbeiziehen.