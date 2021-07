Auch in seiner 3. Saison meisterte Trainer Joe Enochs mit dem FSV Zwickau die Aufgabe "Klassenerhalt". Und das auf eine insgesamt souveräne Art und Weise. Die Westsachsen erwischten einen guten Saisonstart. Herausragend war das 2:1 im Derby bei Dynamo Dresden. Rang neun stand nach sieben Partien zu Buche. Dann ging es abwärts. Nach einem 0:1 gegen den 1. FC Magdeburg Ende November war man nur noch einen Rang vor den Abstiegsrängen. Da der Abstiegskampf für den FSV nichts Neues ist, in der Saison davor war es hauchdünn und ging bis zum letzten Spieltag, brach keine Panik aus. Ein 2:1 beim SV Meppen beruhigte die Gemüter. In der Rückrunde sorgten drei Siege Ende Januar für einen relativ entspannten Weg zum Klassenerhalt. Am Ende stand Rang zehn. Angesichts der Finanzen eine bemerkenswerte Leistung.