Das sagt Benjamin Kirsten zu Erzgebirge Aue: "Auch bei Aue ist ein Umbruch zu sehen. Man musste sich von wichtigen Spielern trennen. Zum Glück hat man Martin Männel als absolute Identifikationsfigur gehalten. Ein Spieler wie Stefaniak ist ein Spieler, der alles spielen kann, der alle Facetten des Fußballs kennt, er wird für den Unterschied sorgen. Aue ist in der Findungsphase, es kommt darauf an, wie sie in die Saison starten. Die Kaderbreite könnte bei Aue und insgesamt in der 3. Liga ein Knackpunkt sein."