Elias Huth im Dress des FSV Zwickau. Bildrechte: imago images/Picture Point

Darüber hinaus soll mit Elias Huth ein weiterer Offensivmann kurz vor dem Wechsel nach Halle stehen. Der 24-jährige Mittelstürmer könnte im Tausch mit Boyd aus Kaiserslautern kommen. Huth war in der Saison 2019/20 von den Pfälzern an den FSV Zwickau ausgeliehen und überzeugte bei den Westsachsen mit 14 Treffern in 31 Drittligaspielen. In Kaiserslautern kam er in dieser Saison nur zu neun Einsätzen und wartet weiter auf seinen ersten Treffer. Den könnte er nun für den HFC erzielen.