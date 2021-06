Das verspätete 100-jährige Vereinsjubiläum, das wegen der Corona-Krise verschoben werden musste, ist doch noch ein Erlebnis geworden. Landesligist Blankenburger FV feierte gegen den 1. FC Magdeburg ein Fußballfest und hielt sich in der ersten Hälfte sehr beachtlich. Nach der Magdeburger Führung durch Brünker in der sechsten Minute gelang Weinhauer per Kopf (9.) der Ausgleich, was natürlich für großen Beifall im weiten Rund sorgte. Blankenburgs Keeper Hartmann, der mit Maske spielte, erwischte eine gute erste Hälfte und vereitelte so manche Möglichkeit der Gäste. Bei den weiteren Toren des Drittligisten durch Hoch (21.), A. Müller (23.), Ceka (26.) und erneut Brünker (43.) war er aber machtlos.