Regionalligist BSG Chemie Leipzig hat sich am Sonntag (03.07.2022) im Testspiel gegen den Oberligisten Bischofswerdaer FV mit 2:1 durchgesetzt. Alle Tore fielen in der ersten Halbzeit.

Die Leipziger mussten dabei früh einen Rückstand verdauen. BFV-Stürmer Bruno Schiemann überwand Benjamin Bellot im Chemie-Tor schon nach acht Minuten. Der Elf von Miroslav Jagatic gelang durch Neuzugang Manassé Eshele zügig der Ausgleich (24.). Noch vor der Pause sorgte Dennis Jäpel für den 2:1-Endstand. "Für zwei Testspiele in zwei Tagen bei den sommerlichen Temperaturen war es okay. Alle Spieler haben ihre Spielzeit bekommen", sagte BSG-Trainer Miroslav Jagatic.

Wie in allen anderen Testspielen auch, wechselte Timo Rost zur Halbzeit nahezu das komplette Team. Sofort war klar, "Team 2" "Team 1" in nichts nachstehen wollte. Eigengewächs Felix Hache feierte nach dem Wechsel seinen ersten Treffer bei den Profis: 15:0. Für ein Kunststück sorgte anschließend Lenn Jastremski, der vier Tore in acht Minuten erzielte. Tom Baumgart (62., 67.) legte zwei weitere Treffer nach. Anschließend versenkte Jastremski weitere drei Bälle im Tor. Sieben Treffer in einem Spiel dürften ihm nicht mal im Nachwuchs gelungen sein. Zudem trafen Baumgart (weitere zwei Mal), Tim Danhof (2) und erneut Hache zum 29:0-Endstand.