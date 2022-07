Der Hallesche FC hat sein Testspiel gegen die Reserve von Hertha BSC verloren. In Eisdorf verlor der Drittligist vor 1.200 Zuschauern gegen den Regionalligisten mit 1:3 (1:3). Bereits nach wenigen Minuten brachte McMoordy Hüther Hertha in Führung. Zwar traf Tunay Deniz nach elf Minuten per Elfmeter zum 1:1-Ausgleich, aber in Folge hatten müde Hallenser den Herthanern nichts mehr entgegenzusetzen. Nach Treffern von Nader El Jindaoui und Ensar Aksahal stand bereits nach 26. Minuten stand der Endstand fest.