Drittligist FC Erzgebirge Aue hat Regionalligist 1. FC Lok Leipzig in einem Testspiel am Dienstagnachmittag (13. August) mit 2:1 (1:0). Auf einem Nebenplatz des Erzgebirgsstadions und unter Ausschluss der Öffentlichkeit hatte Sean Seitz die Veilchen im ersten Durchgang in Führung gebracht (28.). Der erst 17-jährige Quentin Fraulob aus der U19 erhöhte nach Wiederanpfiff per Direktabnahme (62.).