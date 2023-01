Die "Veilchen", die am 16. Januar in Ingolstadt in die Saison starten, begeisterten mit einer starken Vorstellung und legten endlich die Torgefahr an den Tag, die sie in der Liga so oft vermissen ließen. Trainer Pavel Dotchev entschied sich in der Startelf im Tor gegen Martin Männel und für Philipp Klewin. Außerdem durften Tim Danhof, Alexander Sorge, Antonio Jonjic, Dimitri Nazarov, Erik Majetschak, Omar Sijaric, Marco Schikora, Linus Rosenlöcher, Sam Schreck und Marvin Stefaniak von Beginn an ran.