Während Drittligist Zwickau versuchte mit viel Ballbesitz das Spiel zu machen, verlegten sich die viertklassigen Gastgeber darauf, nach Ballgewinnen sofort in die Spitze zu spielen. Gerade über die rechte Seite des schnellen Lucas Stauffer machte Jena in den ersten 25 Minuten viel Druck, Zwickau war vor allem nach Ecken und Freistößen gefährlich.

Obwohl beide Trainer das Testspiel nutzten, um nach dem Seitenwechsel ordentlich durchzuwechseln, setzten die Kontrahenten ihre guten Leistungen fort. Auch weil sich die Joker direkt gut einfügten. Zum Beispiel Zwickaus Stürmer Lars Lokotsch, der zu mehreren Chancen kam, die jeweils der ebenfalls eingewechselte Jenaer Torwart Tom Müller vereitelte. Das nächste Tor fiel erst in der 88. Minute, als Jenas Silas Hagemann das Leder am Ende einer Dreifachchance über die Linie stocherte.



Nun wollte Jena den Sieg und ging mit viel Risiko in die Nachspielzeit. Deshalb hatte Zwickau nach einem Ballgewinn im Mittelfeld leichtes Spiel, die verblienen Thüringer Verteidiger zu überspielen. Lars Lokotsch lauerte im Strafraum und erzielte in der Nachspielzeit den Siegtreffer.