Zudem gab Dynamo den Termin für ein weiteres Testspiel bekannt. Am 7. Januar (13 Uhr) empfängt das Team von Cheftrainer Markus Anfang den polnischen Erstligisten Miedz Legnica im Trainingszentrum der Walter-Fritzsch-Akademie. Hier soll aller Voraussicht nach Publikum zugelassen werden. Bereits im Trainingslager in Belek hatte Dynamo gegen TS Galaxy (2:1) und Sampdoria Genau (2:2) getestet. Am 15. Januar (13 Uhr) steht im Rudolf-Harbig-Stadion das erste Pflichtspiel nach der WM-Pause gegen den SV Meppen an.