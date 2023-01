Auf dem Nebenplatz in Braunschweig hatten die Hallenser zunächst Probleme, in die Partie zu finden. Die Eintracht störte früh, ein geordnetes Passspiel des HFC kam so kaum zu Stande. Nach fünf Minuten zischte noch ein Schuss von Lion Lauberbach am rechten Winkel vorbei. Fünf Minuten später lag der Ball im Netz, als Anthony Ujah aus sechs Metern vollendete. Bis zur 24. Minute war von halle offensiv nichts zu sehen, dann aber gelang mit der ersten Chance der Ausgleich. Jannes Vollert brachte den Ball scharf von rechts in den Fünfmeterraum, wo Dominik Steczyk direkt einnetzte. Der HFC war nun besser im Spiel, kassierte nach einem Freistoß in der 32. Minute unglücklich erneut den Rückstand. Zunächst konnte Felix Gebhardt einen abgefälschten Freistoß nicht richtig klären, Ujah setzte am schnellsten nach und köpfte ein. Eine starke Aktion hatten die Gäste noch vor der Pause, als Tom Zimmerschied aus 22 Metern abzog, Keeper Jasmin Fejzic den Ball aber aus dem rechten Eck kratzte.

Der HFC jubelt nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK