Kilian Jakob hatte Aue am Freitag (10. Januar) im Trainingslager in der Türkei nach starker Vorarbeit von Pascal Fallmann nach 25 Minuten zunächst in Führung gebracht. Nach der Pause glich der Schweizer Zweitligist in der 49. Minute zunächst durch Henri Koide aus und drehte die Partie dank des verwandelten Elfmeters von Colin Odutayo zwölf Minuten vor Schluss zum 1:2 aus Auer Sicht.