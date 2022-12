Fußball | 3. Liga Erzgebirge Aue - Hallescher FC im Livestream

Am Sonntag stehen sich Erzgebirge Aue und der Hallesche FC gegenüber - nicht in einem Punktspiel, sondern in einem Test. Zwar sind keine Zuschauer erlaubt, "Sport im Osten" zeigt die Partie aber im Livestream.