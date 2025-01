Der neue Auer Cheftrainer Jens Härtel schickte dabei zwei unterschiedliche Mannschaften in den Hälften auf das Feld, um so vielen Spielern wie möglich Einsatzzeit zu geben. Bereits nach vier Minuten ging der FCE nach starker Vorarbeit von Mika Clausen und einem 60-Meter-Solo durch Sean Seitz mit 1:0 in Führung. Doch Ulm konnte das Spiel durch zwei Treffer von Maurice Krattenmacher (11.) und Semir Telalovic (30.) noch in der ersten Halbzeit drehen.