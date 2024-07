Der FC Erzgebirge Aue hat in seinem zweiten Testspiel der Saisonvorbereitung eine herbe Niederlage kassiert. Im Trainingslager in Bad Blankenburg unterlag der Drittligist am Montag (09. Juli 2024) beim Temperaturen um die 30-Grad-Marke dem Regionalligisten ZFC Meuselwitz mit 0:4 (0:2).