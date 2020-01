Fußball | Testspiel Knappe Jenaer Niederlage gegen kasachischen Erstligisten

Der FC Carl Zeiss Jena bastelt weiter an der Form für den Rest der Rückrunde. Im Trainingslager in der Türkei bestritten die Thüringer am Montag das nächste Testspiel und mussten sich gegen den kasachischen Erstligisten Schachtjor Qaraghandy knapp mit 2:3 geschlagen geben.