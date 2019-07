Der 1. FC Magdeburg hat vor dem Start in die Drittliga-Saison noch einmal Selbstvertrauen getankt. Im Letzten Testspiel gewannen die Blau-Weißen am Sonntag gegen den englischen Drittligisten Rotherham United FC mit 2:1 (1:0). 2.250 Zuschauer wollten sich die Partie im Elmstadion im niedersächsischen Schöningen nicht entgehen lassen.

Die Magdeburger legten einen Auftakt nach Maß hin. Bereits nach sechs Minuten zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt, nachdem ein Engländer bei einem Bertram-Freistoß im Strafraum die Hand zu Hilfe nahm. Christian Beck, der als Kapitän bei den Blau-Weißen bestätigt wurde, übernahm Verantwortung und erzielte die 1:0-Führung. Die wackelte drei Minuten später, denn auch Rotherham bekam nach einem Rother-Foul an Jamie Proctor einen Strafstoß zugesprochen. Der Gefoulte trat selbst an und schoss die Kugel neben den Kasten. Mit dem knappen 1:0 für Magdeburg ging es in die Pause.

Nach dem Wechsel bestimmte der FCM zunehmend die Partie, das Tor machten aber erst einmal "The Millers". In der 64. Minute überwand der kurz zuvor eingewechselte Kyle Vassell FCM-Schlussmann Alexander Brunst im Nachsetzen zum 1:1. Danach waren die Magdeburger meist durch Konter gefährlich, das verdiente 2:1 resultierte jedoch nach einem Eckball. Mario Kvesic (81.) kam an die Kugel und besorgte mit einem abgefälschten Schuss den Endstand. Am kommenden Sonnabend (20.07.2019) empfangen die Magdeburger zum Ligaauftakt die "Löwen" von Eintracht Braunschweig.