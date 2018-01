Verzichten musste FSV-Trainer Torsten Ziegner auf die angeschlagenen Davy Frick und Aykut Öztürk. „Der Test war insgesamt in Ordnung, der Gegentreffer nach einem Standart allerdings unnötig. Solche Sachen dürfen uns in der Liga nicht passieren“, sagte Zwickau-Sportvorstand David Wagner.

FC Rot-Weiß Erfurt trennt sich im Testspiel gegen den Thüringer Regionalligisten FSV Wacker Nordhausen mit 1:1. Carsten Kammlott (15.) hatte die Erfurter im heimischen Steigerwaldstadion in Führung gebracht, die der Nordhäuser Nils Pichinot (40.) noch vor der Pause ausglich. Sowohl Rot-Weiß-Trainer Stefan Emmerling als auch Wacker-Coach Volkan Uluc hatten zur zweiten Halbzeit ein komplett neues Team gebracht, um somit dem gesamten Kader Spielpraxis zu geben. Am Freitag erwarten die Erfurter in einem weiteren Testspiel Regionalligist ZFC Meuselwitz. Nordhausen testet am kommenden Samstag in Sangerhausen gegen den Halleschen FC.