Erzgebirge Aue erneut mit Schützenfest

Nach dem Erfolg im ersten Saisonvorbereitungsspiel in Münchenbernsdorf waren die Veilchen nur einen Tag später beim Kreisoberligisten Oelsnitzer FC gefordert. Die Zuschauer in der gut gefüllten Sportarena Hoffeld sahen von Beginn an ein intensives Spiel, in dem der Favorit per Doppelschlag von Marcel Bär (19./20.) die Weichen Mitte der ersten Hälfte auf Sieg stellte. Sean Seitz war noch vor dem Pausentee mit dem 3:0 (32.) zur Stelle. Nach dem Seitenwechsel schaltete der Drittligist dann einige Gänge höher und gestaltete das Ergebnis dementsprechend deutlich. 12:0 (3:0) hieß es am Ende für Aue. Mann des Tages war Bär mit insgesamt sieben Treffern, daneben reihten sich noch Seitz (2), Mika Clausen, William Kallenbach und Can Özkan in die Torschützenliste ein.

Dynamo Dresden müht sich zum Erfolg

Auch Dynamo Dresden nutzte dieses Wochenende, um gleich zwei Vorbereitungsspiele zu absolvieren. Beim Landesklasse-Ost-Vertreter FSV Neusalza-Spremberg siegte die Elf von Cheftrainer Thomas Stamm mit 5:1 (2:0), kam dabei aber am Sportplatz am Hänscheberg schwerfälliger ins Spiel als noch beim Kantersieg am Vortag. Stefan Kutschke und Vinko Sapina sorgten vor der Halbzeit für die Zwei-Tore-Führung der Gäste. Nach der Pause waren es Oliver Batista-Meier per Elfmeter, Dmytro Bohdanov und Aljaz Casar, die für Schwarz-Gelb erfolgreich waren.

Eilenburg bringt Führung nicht über die Zeit

Duell auf Augenhöhe und neutralem Platz. Für die beiden Regionalligisten kam es im brandenburgischen Prösen zum ersten Aufeinandertreffen der Saison - ein Sieger konnte allerdings nicht gefunden werden. Nach einer torlosen ersten Hälfte sahen die 555 Fans am Sportplatz am Kotschkaer Weg das erste Tor der Partie in der 62. Minute für Eilenburg - Bestand hatte die Führung allerdings nur kurze Zeit. Simon Gollnack war für Luckenwalde keine 60 Sekunden nach dem Rückstand zur Stelle und erzielte den 1:1-Endstand.

VFC Plauen dreht Rückstand

Nach dem Aufstieg in die Regionalliga startete die Saisonvorbereitung für den VFC Plauen bei sommerlichen Temperaturen mit einem 4:2-Sieg beim Kreisligisten Limbach-Oberfrohna. Nach einer zähen ersten halben Stunde gelang es den Plauenern, den ersten Nadelstich durch Testspieler Manolo Pieschel (32.) zu setzen. Doch die Führung währte nur kurz. Naeim Mustafa Salih Abduljalil (34.) und Yassine Boussif (38.) drehten das Spiel innerhalb weniger Augenblicke zu Gunsten des Underdogs.

Zur Halbzeit wechselten dann beide Teams munter durch, mit dem besseren Ausgang für den Regionalligisten. Testspieler Kingsley Alison Akindele, der in der letzten Saison beim Chemnitzer FC spielte, verwandelte zunächst via Strafstoß zum 2:2 (55.), ehe er sechs Minuten später auf 3:2 stellte. In den letzten Minuten war es dann Luis Werrmann, der erneut per Elfmeter (87.) zum Endstand traf.