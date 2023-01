Der FSV Zwickau hat seinen letzten Test vor dem Wiederbeginn der 3. Fußball-Liga bestanden. Die Westsachsen gewannen am Samstag ohne Probleme 5:1 (2:0) gegen Oberligist VfB Auerbach. Noel Eichinger (2. Minute/65.), Johán Gomez ( 37. ), Patrick Göbel (52.) und Ronny König (63.) trafen in der Partie, die auf dem Trainingsplatz am Zwickauer Stadion ausgetragen wurde.

Den Ehrentreffer für die klar unterlegenen Gäste erzielte der Ex-Zwickauer Marc-Philipp Zimmermann (66.). Damit geht der FSV mit einem guten Gefühl in das erste Pflichtspiel des Jahres, das am kommenden Freitag gegen Aufsteiger VfB Oldenburg ansteht. Das erste Testspiel des Jahres hatte Zwickau am Dienstag 0:3 gegen Dynamo Dresden verloren. Zum ersten Pflichtspiel des Jahres empfängt Zwickau am 13. Januar um 19 Uhr den VfB Oldenburg. Auch für den FSV Zwickau war es ein munteres Toreschießen gegen den VfB Auerbach. Bildrechte: Frank Kruczynski

Auch Erzgebirge Aue hat eine knappe Woche vor dem Restart eine starke Leistung gezeigt und sich 3:3 (1:2) vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg getrennt.

Nach einem ordentlichen Beginn lag Aue nach nicht einmal einer Viertelstunde plötzlich mit 0:2 hinten. Erst verwandelte Fabian Nürnberger einen Elfmeter (12.), nur zwei Minuten später traf Duah mit einem schön getretenen Freistoß aus 18 Metern per Pfosten zum zweiten Treffer des FCN. Aue mischte aber mutig weiter mit und kam selbst zu einigen gefährlichen Abschlüssen. Eine davon brachte Huth zum 1:2 im Tor unter, der nach einem Zuspiel von Besong den Ball mit dem Außenrist am Nürnberger Keeper vorbeispitzelte.