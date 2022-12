Bereits nach 60 Sekunden setzte Paul Will ein erstes Ausrufezeichen, schoss den Ball aus gut 40 Metern aber knapp über den Kasten. In der fünften Minute fiel dann die Führung für Genua. Dynamo konnte einen Angriff über die linke Seite nicht verhindern, den Querpass ins Zentrum brachte Simone Trimboli per Direktabnahme aus knapp elf Metern im linken Eck unter. In der 18. Minute brachte Dynamo den Ball im Tor unter, allerdings war der Angriff zuvor abgepfiffen.