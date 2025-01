Im zweiten Durchgang wurden die Hallenser stärker. Folgerichtig sorgte Robin Friedrich in der 60. Minute für den Ausgleich (2:2). Eine Viertelstunde später brachte Lirim Hoxha den ZFC erneut in Führung (2:3/75.). Kurz vor Schluss (87.) war es dann erneut Friedrich, der für den HFC zum 3:3-Endstand traf. In der Nachspielzeit hatte Halles Niklas Kastenhofer noch den Siegtreffer auf dem Kopf, scheiterte aber am eingewechselten ZFC-Schlussmann Justin Fietz.