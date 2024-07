Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue hat sich in einem Test gegen Borussia Dortmund achtbar aus der Affäre gezogen und dem Champions-League-Finalisten am Mittwoch ein 1:1 abgerungen. Sean Seitz markierte in der Schlussphase den Ausgleich (82.), der 17-jährige Innenverteidiger Elias Benkara hatte die Gäste nach einer Ecke in Führung geköpft (20.).

Aue-Angreifer Bornschein prüft Meyer

Aue, das sich bereits mitten in der Vorbereitung befindet, agierte gegen eine B-Elf der Gäste auf Augenhöhe. Dortmund und sein neuer Trainer Nuri Sahin hatten bislang nur ein Freundschaftsspiel gegen eine Auswahl von Amateurkickern absolviert. Und die Westfalen wären im Erzgebirgsstadion fast kalt erwischt worden: Die neue Auer Angriffshoffnung Ricky Bornschein prüfte nach einem Fehler von Julian Ryerson BVB-Keeper Alexander Meyer (13.). Bildrechte: Picture Point

Danach verpasste Omar Sijaric am langen Pfosten das 1:1 (24.). Es folgten die Minuten von Nationalspieler Karim Adeyemi. Erst stoppte er mit einem Weltklasse-Sprint Linus Rosenlöcher (31.), dann holte er sich bei Referee Daniel Bartznitzki (Erfurt) Gelb wegen einer Schwalbe ab, wandelte nach einem Foul danach an der roten Karte und traf Mitspieler Ryerson unbeabsichtigt am Ellenbogen (45.). Bildrechte: Picture Point

Seitz trifft zum Ausgleich

Nach der Pause sahen die Zuschauer lange Zeit Sommerfußball, ehe Aue in der Schlussphase auf Touren kam: Zunächst scheiterte Sean Seitz noch an Schlussmann Meyer (73.), neun Minuten später verwertete er ein klasse Zuspiel von Kilian Jakob unhaltbar für Meyer aus zwölf Metern zum 1:1. Bildrechte: PICTURE POINT / S. Sonntag

FCE-Anhänger weiter gegen RB-Test