Schon nach vier Minuten gingen die Gastgeber in Führung, allerdings unter Mithilfe der Berliner: Julian Klar traf ins eigene Tor. Ein schöner Angriff über die linke Seite führte zum 2:0. Elias Huth staubte in Torjägermanier ab (18.). Der BAK hatte die Chance zum Anschluss, scheiterte aber per Elfmeter an Philipp Klewin.