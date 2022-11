Dafür haben die Auer ein Programm mit etlichen Testspielen vorgelegt. Noch in diesem Jahr sind vier freundschaftliche Vergleiche angesetzt. Am 11. Dezember kommt es zum Aufeinandertreffen mit Ligakonkurrent Hallescher FC, drei Tage später steigt in Dreieich das Duell gegen Eintracht Frankfurt II. Am 16. Dezember konnte eine Partie mit Kickers Offenbach vereinbart werden, die in Rodgau stattfindet. Zudem soll am 20. oder 21. Dezember noch eine Partie gegen einen noch nicht feststehenden Kontrahenten ausgetragen werden.