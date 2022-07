Fußball-Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg hat mit Erfolg die Generalprobe für den Saisonauftakt in einer Woche gegen Fortuna Düsseldorf bestritten. Gegen den niederländischen Erstligisten SC Cambuur gewann die Elf von Christian Titz am Samstag (09.07.2022) mit 4:2.

Die 1.736 Zuschauer sahen eine rasante Startphase: Remco Balk brachte die Gäste nach einem Fehlpass der Hausherren schon in der 1. Minute in Führung. Linksaußen Leonardo Scienza sorgte für den schnellen Ausgleich (8.). Und nur vier Minuten später köpfte Cambuurs Marco Tol ins eigene Tor - 2:1 für die Elbestädter. Durch einen feinen Schlenzer des Brasil-Luxemburgers Scienza erhöhten die Blau-Weißen (36.). Zwei Minuten nach der Pause baute der genesene Jason Ceka den Vorsprung auf 4:1. Die Gäste konnten nur noch verkürzen: Michael Breij war dafür zuständig (77.).

Tom Baumgart sorgte mit dem Ausgleich nur zwei Minuten vor dem Ende für das Remis gegen den Regionalligisten aus Bayern, der in der vergangenen Saison auf Rang 17 eingelaufen war. Vor der Pause hatte FCE-Neuzugang Elias Huth das 0:1 (22.) postwendend gekontert (23.). In der zweiten Hälfte tauschte Trainer Timo Rost fast komplett durch, nur Keeper Philipp Klewin blieb im Tor. In Minute 76 war Fürth erneut in Führung gegangen. Nach der Begegnung wurde Offensivakteur Dimitrij Nazarov zu Aues Spieler der vergangenen Saison gekürt.