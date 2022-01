Drittliga-Spitzenreiter 1. FC Magdeburg hat auch sein zweites Testspiel im Trainingslager in der Türkei gewonnen. Nach dem Erfolg über den belgischen Zweitligisten Royal Exelsior Virton siegte das das Team von Trainer Christian Titz am Samstagmittag (8. Januar) gegen Ligakonkurrent Waldhof Mannheim nach 3x45 Minuten mit 3:2 (0:1/2:1/1:0).

Mittelfeldspieler Luka Sliskovic sorgte fünf Minuten vor dem Abpfiff für den Siegtreffer – Connor Krempicki hatte mustergültig vorgelegt (130.). Mannheim, das kurz vor Weihnachten im letzten Spiel des Jahres 2021 noch eine 0:3-Abreibung an der Elbe kassiert hatte, ging diesmal in der Anfangsphase durch Adrien Lebeau in Führung, nachdem er Marc Schnatterers Zuspiel vollendete (14.). Im zweiten Drittel schlug der FCM dann zurück. Zunächst staubte Luca Schuler einen Lattenfreistoß von Baris Atik ab (54.), ehe Atik aus der zweiten Reihe zuschlug (69.). Niklas-Wilson Sommer glich anschließend per Handelfmeter aus (87.).