Die Westsachsen, bei denen Stammtorhüter Johannes Brinkies geschont wurde, gingen bereits in der zwölften Minute durch Neuzugang Robert Herrmann in Führung. Knappe 20 Minuten später sorgte ein Eigentor des ebenfalls neuen Zwickauers Robin Ziegele für den Pausenstand (31.).

Nach der Halbzeitpause schickte Zwickau-Trainer Joe Enochs gleich fünf neue Spieler aufs Feld und nahm eine knappe Viertelstunde später zwei weitere Wechsel vor. Zudem musste der erst nach der Pause eingesetzte Yannik Möker in der 72. Minute angeschlagen den Platz verlassen. Fünf Minuten vor dem Ende sorgte der erst in der 59. Minute eingewechselte Felix Krüger für den Siegtreffer. Zwickau bleibt bis Donnerstag im Trainingslager. Am 23. Juli startet der FSV gegen den Halleschen FC in den Ligabetrieb.