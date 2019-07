Der 1. FC Magdeburg hat sich am Mittwoch in einem Testspiel bei der BSG Chemie Leipzig zu einem 3:1 (3:0)-Sieg gemüht. In Halbzeit eins dominierte der Zweitligaabsteiger klar und ging durch einen Doppelpack von Christian Beck und einem Elfmeter-Tor von Mario Kvesic verdient mit 3:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel spielten die Gastgeber stärker auf und kamen auch zu guten Chancen. Die beste nutzte Chemie-Stürmer Tommy Kind zum vielumjubelten 1:3. Wermutstropfen für den Gastgeber: der regionaligaerfahrene Neuzugang Benjamin Bopltze musste noch in der ersten Halbzeit mit einer Verletzung am linken Fuß ausgewechselt werden.