Drittligist FC Erzgebirge Aue hat am Mittwochabend (13. Juli) einen knappen 3:2 (3:1)-Testspielsieg bei Regionalligist ZFC Meuselwitz eingefahren. Vor mehr als 1.000 Fans auf der Glaserkuppe lieferten sich die Kontrahenten allen voran im ersten Durchgang ein flottes Aufeinandertreffen mit vielen Strafraumszenen und vier Toren. Aue-Kapitän Dimitrij Nazarov traf als Erster – mit einem feinem Volley aus 18 Metern ins kurze Eck (4.). Linus Rosenlöchers Eigentor nach Johan Martynets guter Einzelaktion brachte den ZFC zurück (27.), ehe Marvin Stefaniak sowie erneut Nazarov – diesmal vom Elfmeterpunkt – auf 3:1 für den Favoriten stellten (28./36.). Nach Wiederanpfiff schob der eingewechselte Johannes Pistol Gegenspieler Rosenlöcher erst einen Tunnel und vollendete dann im kurzen Eck (55.). Aue brachte die Partie jedoch ohne weiteres Gegentor über die Zeit.

Aues Ligakonkurrent FSV Zwickau wiederum hat vom englischen Zweitligisten Queens Park Rangers mit 0:4 (0:3) die Grenzen aufgezeigt bekommen. Bereits vor dem Pausenpfiff war die Partie vor 2.715 Zuschauern in der GGZ-Arena zugunsten des Traditionsklubs aus London entschieden.



Lyndon Dykes brachte die Gäste früh in Führung (4.), ehe Andre Dozzell eilig nachlegte (11.). Stefan Johansen legte 25 Minuten später nach (36.). Den Schlusspunkt setzte Ilias Chair (54.). Die beste Gelegenheit zum Ehrentor der in der zweiten Halbzeit deutlich wehrhafteren Zwickauer vergab Altmeister Ronny König, der knapp vorbeiköpfte (72.).