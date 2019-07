Der Zweitliga-Absteiger präsentierte sich dabei bereits in guter Frühform. In der ersten Hälfte hatte FCM-Neuzugang Jürgen Gjasula die beste Gelegenheit mit einem Lattentreffer (3.). Nach der Pause markierte Mario Kvesic mit einem Sonntagsschuss aus der zweiten Reihe die FCM-Führung (54.). Antwerpen zog nach dem Rückstand die Zügel an und kam immer häufiger vor das Magdeburger Tor. In der 64. Minute war es schließlich Dieumerci Mbokani, der aus Nahdistanz zum verdienten Ausgleich abstaubte. Während der gesamten Partie nahm FCM-Coach Stefan Krämer neun Auswechslungen vor. Der nächste Test steht für Magdeburg am Mittwoch beim BFC Dynamo an.