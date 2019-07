Fußball | Testspiele Das sind die Testspiele von heute

Die Sommervorbereitung ist in vollem Gange und auch am Samstag rollt bei zahlreichen mitteldeutschen Teams wieder der Ball. So gibt es heute unter anderem die Testspiele Rot-Weiß Erfurt gegen den Halleschen FC und 1. FC Lok Leipzig gegen den FSV Zwickau. Die Spiele werden jeweils um 14 Uhr angepfiffen. Auch die restlichen Ergebnisse finden Sie hier im Laufe des Tages.