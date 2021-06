Fußball | Testspiele Zwickau unterliegt effizientem FCN - HFC, Chemie und Lok treffsicher

In den Testspielen mit mitteldeutscher Beteiligung hat es am Samstag (26.06.2021) wieder ordentlich geklingelt. Während der FSV Zwickau gegen Zweitligist Nürnberg verlor, feierten der Hallesche FC, Chemie und Lok Leipzig klare Erfolge. Der Chemnitzer FC siegte bei Banik Most.