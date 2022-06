Die Dortmunder starten am 27. Juni in die Saisonvorbereitung. Die Partie in Dresden ist der erste ernstzunehmende Test für das Team um den neuen Cheftrainer Edin Terzic. BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer sprach von einem "anspruchsvollen Kräftemessen" zu einem frühen Zeitpunkt der Vorbereitung. "Darüber hinaus werden die beiden schwarz-gelben Fanlager – nicht zuletzt für unsere vielen Fans in den ostdeutschen Bundesländern ist das Spiel sicher ein Highlight – für einen stimmungsvollen Rahmen sorgen."