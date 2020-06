Seit Ende September steht der 43-Jährige an der Seitenlinie beim CFC. Was hat sich seitdem getan und für welchen Fußball stehen die Himmelblauen unter der Regie von Glöckner? "Wir haben einen guten Teamgeist", sagt der Trainer, "eine individuelle Klasse im Umschaltspiel, also: Wir stehen für einen kompromisslosen, aber frischen Offensivfußball." Diese Frische soll bis zum Saisonende nicht verloren gehen – und genau das sei, wenn alle drei Tage gespielt wird, die Schwierigkeit, so Glöckner, "wir müssen sehen, wie wir die Rotation angehen".

Derzeit keine klassische Trainerarbeit gefragt

Keine leichte Aufgabe, und überhaupt: Da prasseln gerade sehr viele Dinge auf den Trainer und sein Team ein. Nicht zu unterschätzen sei zum Beispiel der organisatorische Aufwand im Hintergrund, berichtet der Coach: "Anreise organisieren, dann die Frage: In welchem Bundesland gibt es welche Hygienevorschriften, welches Hotel kommt in Frage, wie sind die Regeln im Stadion, braucht man einen Mundschutz, braucht man keinen?" Spielinhalte rücken in den Hintergrund, weil ja auch sowieso kaum trainiert werden kann, wenn viele Partien in kurzen Abständen anstehen. "Wir müssen insgesamt viel improvisieren", sagt Glöckner, das mache es spannend, aber es sei eben nicht "die klassische Arbeit, die wir als Trainer sonst leisten". Patrick Glöckner Bildrechte: imago images/Picture Point

Sauna als Stresslöser

Bis Anfang Juli muss Glöckner mit dem CFC noch durchhalten – bis dann sollen die restlichen Spieltage absolviert sein. Die Zeit bis dahin investiert Glöckner nahezu komplett in den Verein, er ist im Tunnel. "Aber man braucht auch Auszeiten, sonst wird der Tunnel zu lang und man findet nicht mehr raus und macht Dinge, die nicht zielführend sind", sagt Glöckner, der Ruhe in der Sauna findet. Schwitzend bei 90 Grad "bekomme ich den Kopf frei".