Sören Bertram vom FCM – fokussiert bleiben trotz Motivationsproblemen

Und so heißt es für den 28-Jährigen und für alle anderen Profis: abwarten. Und Zeit füllen. Natürlich auch mit individuellem Training, um sich fit zu halten – trotz Motivationsproblemen, "weil man kein Ziel vor Augen hat". Und dennoch: Bertram geht individuell laufen. Jeder in der FCM-Mannschaft hat GPS-gesteuerte Uhren, da können Puls und andere Werte gemessen werden. Die laufen dann beim Fitnesscoach Dirk Keller zusammen, der die dann auswertet. "Ich hoffe, dass der zufrieden mit mir ist", sagt Bertram und lacht.

Zufrieden ist auf jeden Fall die Magdeburger Geschäftsführung um Mario Kallnik. Seinem Vorschlag Kurzarbeit einzuführen, haben alle Angestellten des Vereins Anfang dieser Woche zugestimmt. Für Bertram der richtige Schritt und "keine Selbstverständlichkeit". Es habe gute Gespräche zwischen Kallnik und dem gesamten Team gegeben, so Bertram, der nun also weniger Gehalt bekommt. Sorgen um seine persönliche finanzielle Situation "mache ich mir aber keine, ich habe vorgesorgt".

Sorgen bereitet Bertram, wie so vielen, eher die Zukunft. Wann wird in Magdeburg und anderswo endlich wieder in vollen Stadien gekickt? Warum Geisterspiele für den FCM ein großer Nachteil wären, dazu äußert sich Sören Bertram in unserem Podcast genauso wie zum Thema Langeweile, das im Hause Bertram trotz der vielen freien Zeit noch nicht aufkommt. Da wird mit dem Thermomix gekocht und „meine Frau findet auch immer was für mich“.