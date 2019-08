Der ZFC Meuselwitz muss zum SC Weimar reisen, der in der Thüringenliga spielt. Ein Vorteil für die Zipsendorfer, die bereits voll im Regionalliga-Spielbetrieb stecken und nach drei Spielen gute fünf Punkte auf dem Konto haben. Für die Weimaer beginnt die Saison erst am 17. August mit einem Auswärtsspiel bei Schott Jena. Dessen ungeachtet will das Team von Michael Junker den Meuselwitzern im "Sportpark Lindenberg" einen heißen Kampf bieten.

Der Mann an der ZFC-Linie: Heiko Weber. (Archiv) Bildrechte: imago/Karina Hessland