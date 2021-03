Auch in der Offensive werden die Optionen für HFC-Trainer Florian Schnorrenberg aktuell weniger. Denn auch Lorenz Dehl musste am Donnerstag ausgewechselt werden, nachdem er umgeknickt war. Er reiht sich damit ein in die Liste der Verletzten. Toni Lindenhahn wird diese Saison nach einem Knorpelschaden nicht mehr spielen, Top-Torjäger Terrence Boyd und Braydon Manu laborieren an Muskelfaserrissen. Auch Julian Derstroff (Mittelhandbruch) und Jan Shcherbakovski (Innendand) stehen nicht zur Verfügung. Aber bis Ostern sind zum Glück noch ein paar Tage, um den ein oder anderen wieder fit zu bekommen.